Son dakika haberleri... Kaymakam Özaydın, ağacın gövdesine yapılan ahşap pansiyonu ziyaret etti - Son Dakika

Şavşat Kaymakamı Onur Özaydın, ilçeye bağlı 1600 rakımlı Meşeli köyünde pansiyonculukla uğraşan Cihat ve Filiz Küçükaltun çiftinin, kavak ağacı gövdesine yerden 4 metre yükseklikte yaptıkları ahşap evi ziyaret etti.

İlçedeki görevine bir süre önce başlayan Kaymakam Özaydın, turizm amaçlı olarak ağacın gövdesine tek bir çivi dahi çakılmadan yapılan ağaç evde incelemelerde bulundu.

Kıvrak zekalarından dolayı evi yapan Cihat ve Filiz Küçükaltun çiftini tebrik eden Özaydın, hayırlı ve bol kazanç dileğinde bulundu.

Özaydın, ağaç evi çok beğendiğini ve ilçenin turizmine katkı sağlayacağına inandığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Sakin şehir unvanlı ilçemizin turizmden hak ettiği payı alabilmesi için Kaymakamlık olarak bazı projelerimiz ve çalışmalarımız var. Şavşat tarihi camileri, kaleleri, kiliseleri, Karagöl'ü, kültürel etkinlikleri ve doğal güzellikleriyle insanları cezbeden önemli bir turizm potansiyeline sahip ilçemizdir."

Cihat Küçükaltun ise doğal güzellikleriyle ünlü Şavşat Karagöl'e bir kilometre uzaklıktaki Meşeli köyünde, eşiyle 4 yıldır ev pansiyonculuğu yaptıklarını ifade etti.

Kendilerine ait bahçelerindeki kavak ağacının gövdesine 13 metrekarelik ahşap ev yaptığını belirten Küçükaltun, ahşap evin evimiz yöreyi ziyarete gelenlerin çok ilgisini çektiğini aktardı.