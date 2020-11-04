Son dakika haberleri... Kaymakam Saygılı'ya Emniyet Müdürü Yöntem'den ziyaret - Son Dakika

Kavak İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Yöntem, Saygılı'ya genel asayiş durumu ile trafik denetleme noktaları, aldıkları güvenlik tedbirleri ve denetimleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yöntem, ayrıca denetimleri sırasında vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında da bilgilendirme ve uyarıda bulunduklarını kaydetti.

Verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eden Saygılı, koronavirüs tedbirlerine uymayan vatandaşlar hakkında İlçe Hıfzıssıhha Kanunu gereğince işlem yapılması gerektiğini ifade etti.