Son dakika haberleri! Kaymakam Şen şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kaymakam Şen şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

11.04.2022 11:20
Son dakika haberleri! Kaymakam Şen şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Son dakika haber... Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, şehit aileleri ve gazilerle iftar programında buluştu.

Suluova'da bir restoranda gerçekleştirilen iftar programında konuşan Şen, devlet olarak her zaman gazi, ve şehit yakınlarının yanında olduklarını söyledi.

Kaymakam Şen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kahramanlarımızın kendilerine olan emanetlerine ve bıraktıkları mirasa ilelebet sahip çıkacağız. İftar soframızı Kaymakamlığımızın ev sahipliğinde şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınlarıyla paylaşmaktan gurur ve mutluluk duyduk. Devletimizin, bu aziz vatan uğruna gövdesini düşmana siper eden ve bir an olsun vatan savunmasında gözünü kırpmayan kıymetli kardeşlerimiz, babalarımız ve ağabeylerimizin yanında olduğunu belirtmek isteriz. Devletimizin kapıları tüm vatandaşlarımıza olduğu gibi kıymetli gazi ve şehit yakınlarına da sonuna kadar açıktır."

İftar programına, Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Alagül, İlçe Emniyet Müdürü Engin Erkul, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

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Abdullah Şen, Suluova, İftar, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kaymakam Şen şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika


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