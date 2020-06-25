Son dakika haberleri! Kaymakam Sinanoğlu Cizre Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kaymakam Sinanoğlu Cizre Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu

Son dakika haberine göre Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Cizre Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Cizre Devlet Hastanesini ziyaret edip incelemelerde bulunan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, Başhekim Caner İşkorur'dan hastanenin genel durumu hakkında bilgi alıp korona virüs salgını ile ilgili olarak alınan tedbirleri yerinde inceledi. Sağlık çalışanları ile de bir süre sohbet eden Kaymakam Sinanoğlu, salgın sürecindeki özverili ve fedakarca çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Sağlık personellerinin olağanüstü gayreti sayesinde salgınla mücadele devam ederken kendilerinin mücadeleye katkı sunmaları ve kurallara uymaları gerektiğini ifade eden Kaymakam Sinanoğlu, özellikle üç başlıkta sıralanan maske kullanımı, sosyal mesafeye uyulması, temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. - ŞIRNAK

Davut Sinanoğlu, Şırnak, Cizre, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri! Kaymakam Sinanoğlu Cizre Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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