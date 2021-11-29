Son dakika haberleri: Kayseri'de 10 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kayseri'de 10 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, kentteki hırsızlık olaylarının şüphelilerinin tespitine yönelik başlattığı operasyonlarda K.Ö, M.A, T.B, S.N.K, H.K, G.M, Ö.T. ile N.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin 140 bin lira değerinde ziynet eşyası, 5 bin lira değerinde cep telefonu, 8 bin lira değerinde otomobil ses sistemi ile 8 el dokuması kilimin çalındığı 10 ayrı hırsızlık olayının failleri oldukları belirlendi.

Öte yandan Ö.T. ile N.Ş'nin çaldığı tespit edilen 8 el dokuması kilimin sahibine teslim edildiği de kaydedildi.