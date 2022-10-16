Son dakika haberleri | KAYSERİ'DE 10 KATLI BİNADA YANGIN

KAYSERİ'de, 10 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Sadeli Sokak'ta 10 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Özkan T.'ye (38) ait olan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin bir bölümünü kapladı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)