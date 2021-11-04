Son dakika haberleri! Kayseri'de 12 ilde aranan zanlı, jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 12 ilde 17 farklı dosyadan aranması bulunan Ö.Ü'nün Kayseri'de olduğunu tespit etti.

Kayseri 'de, 12 ilde aranan zanlı jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti