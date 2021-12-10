KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Narkotik , Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlüklerine bağlı 350 polis, 2 narkotik köpeği ile Kocasinan ilçesi Fevzioğlu mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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