Son dakika haberleri | Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon; 50 kişi gözaltında (1)
10.12.2021 07:53
Edinilen son dakika haberine göre KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlüklerine bağlı 350 polis, 2 narkotik köpeği ile Kocasinan ilçesi Fevzioğlu mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlüklerine bağlı 350 polis, 2 narkotik köpeği ile Kocasinan ilçesi Fevzioğlu mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
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