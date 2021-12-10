Üye Girişi
Son dakika haberleri | Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon; 50 kişi gözaltında (1) - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon; 50 kişi gözaltında (1)

10.12.2021 07:53
Son dakika haberleri | Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon; 50 kişi gözaltında (1)

Edinilen son dakika haberine göre KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlüklerine bağlı 350 polis, 2 narkotik köpeği ile Kocasinan ilçesi Fevzioğlu mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele (TEM) şube müdürlüklerine bağlı 350 polis, 2 narkotik köpeği ile Kocasinan ilçesi Fevzioğlu mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Son dakika haberleri | Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon; 50 kişi gözaltında (1)
Son dakika haberleri | Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon; 50 kişi gözaltında (1)
Son dakika haberleri | Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon; 50 kişi gözaltında (1)
Son dakika haberleri | Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon; 50 kişi gözaltında (1)

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon; 50 kişi gözaltında (1) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 07:53 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, polis aracına vurarak durdu 02:07 Polisin 'dur' ihtarına uymadı, polis aracına vurarak durdu Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu 14:51 Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf 14:30 Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı 14:24 Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı

Son Dakika Haberleri
07:59 10 Aralık Cuma Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?
07:52 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor
05:06 İki evsiz sığındıkları evde çıkan yangında hayatını kaybetti
02:06 Polisin 'dur' ihtarına uymadı, polis aracına vurarak durdu
01:34 Önce polis sonra da hakim kılığına girerek 3 milyon lira dolandırdı
01:02 Biden'dan İran'a karşı diplomasi dışında atılacak adımlara hazırlanılması emri emir geldi
01:01 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
01:00 Namağlup Galatasaray, İtalya'dan turla dönüyor
00:53 Bağcılar'da apartmanın bahçesinde yeni doğmuş bebek bulundu
00:34 Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı, yerine kayyum atandı
10 Aralık Cuma Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira? 10 Aralık Cuma Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?         
07:59
İki evsiz sığındıkları evde çıkan yangında hayatını kaybetti İki evsiz sığındıkları evde çıkan yangında hayatını kaybetti         
05:07
Önce polis sonra da hakim kılığına girerek 3 milyon lira dolandırdı Önce polis sonra da hakim kılığına girerek 3 milyon lira dolandırdı         
01:35
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı         
14:39
Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım         
14:25
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 08:13:04. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon; 50 kişi gözaltında (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement