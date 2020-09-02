Son dakika haberleri! Kayseri'de, 6 kişilik ailenin evi yandı - Son Dakika

KAYSERİ'de, 6 kişilik ailenin yaşadığı tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evdeki eşyalar yanarken, vücutlarında yanıklar oluşan aile, hastaneye kaldırıldı.

Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Oruç Sokak'taki tek katlı evde, saat 07.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tek odası ve mutfağı bulunan evde yaşayan Duran Memiş, eşi ve 4 çocuğu ile birlikte yangına müdahale ederken, itfaiyeden de yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, alevleri kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında vücutlarında yanıklar oluşan aile de sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alevlerin sardığı evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.