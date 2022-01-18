Son dakika! Adliye önünde silahla vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Kayseri Adliyesi önünde husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı üzerindeki Kayseri Adliyesi'nde görülen davanın ardından taraflardan İ.A, adliye önünde araçtaki G.Ö'yü (35) tabanca ile yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan G.Ö, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüpheli İ.A, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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