Akrabalarını öldüren 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de, husumetli olduğu akrabalarını tüfekle vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar A.S, A.S. ve N.S, adliyeye sevk edildi. 3 zanlı da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Aralarında husumet bulunan akrabaları A.S, A.S. ve N.S. ile dün Yeşil Mahalle Bebek Caddesi Atabek Sokak'ta karşılaşan H.S. (27), 52 LH 371 plakalı otomobiliyle kaçmaya çalışmıştı. H.S'nin, husumetlilerinin bulunduğu 38 AED 595 plakalı otomobille yolu kesilmişti. Saldırganlar, aracına çarparak durdurdukları H.S. tüfekle vurulmuştu.
Sağlık görevlileri H.S'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, olayın ardından iki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.
Polis, olayın ardından kaçan 3 zanlıyı gözaltına almıştı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 19:25 - Kaynak: AA
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