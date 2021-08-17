Apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Mithatpaşa Mahallesi Güneşli Sokak'taki 11 katlı apartmanın 3. katında bulunan dairenin girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, yangının diğer dairelere sıçrama ihtimaline karşı binadaki vatandaşları tahliye etti.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, dairede hasara neden oldu.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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