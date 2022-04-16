Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

16.04.2022 13:04

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gökkent Mahallesi 1833. Sokak'ta 9 katlı bir apartmanın 5. katında merdiven boşluğuna konulan evsel malzemeler henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binanın içerisi dumanla doldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı binaya giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın çıktığı sırada evde bulunan ve dumandan etkilenen 7 kişi, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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