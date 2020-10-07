Son dakika haberleri! Kayseri'de aranan 18 kişi yakalandı - Son Dakika

KAYSERİ'de, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranan 23 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda 85 polis ile 24 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Evlerde yapılan aramada 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'cinsel istismar', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'basit yaralama' suçlarından aranan 23 kişiden 18'i yakalandı. Gözaltına alınan 1'i kadın 18 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, gözaltına alınan 18 kişiden M.A.'nın yatak odasında bulunan dolabın içinde halıya sarılı vaziyette yakalandığı öğrenildi.