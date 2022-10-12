Son dakika haber... Bıçaklı kavgada yaralanan genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haber... Bıçaklı kavgada yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

12.10.2022 17:46

Son dakika haberler... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.

Keykubat Mahallesi Enginsu Caddesi'nde A.E.B, otomobille gelen ve kimlikleri belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler, A.E.B'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Bıçaklı kavgada yaralanan genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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