Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.
Keykubat Mahallesi Enginsu Caddesi'nde A.E.B, otomobille gelen ve kimlikleri belirlenemeyen kişilerle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler, A.E.B'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Bıçaklı kavgada yaralanan genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika