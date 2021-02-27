Babanın, vincini çaldığı ihbarı üzerine oğlu yakalandı - Son Dakika

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A.Y'nin, daha önce de başka araçlarını çaldığı gerekçesiyle oğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Baba A.Y'nin, oğlunun hırsızlık yapmak için vincini çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kısa süre sonra Cami Caddesi'nde aracı durduran ekipler, Y.Y'yi gözaltına aldı.

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