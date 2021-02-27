Babanın, vincini çaldığı ihbarı üzerine oğlu yakalandı - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir babanın ihbarı üzerine, vinçli kamyonunu çalan oğlu gözaltına alındı.
Yenişehir Mahallesi'nde babası ile yaşayan Y.Y. (30), evin önündeki 38 RT 065 plakalı üzerinde vinç bulunan kamyonu alarak kaçtı.
Baba A.Y'nin, oğlunun hırsızlık yapmak için vincini çaldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kısa süre sonra Cami Caddesi'nde aracı durduran ekipler, Y.Y'yi gözaltına aldı.
A.Y'nin, daha önce de başka araçlarını çaldığı gerekçesiyle oğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan Y.Y'nin ehliyetsiz olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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