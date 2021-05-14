Kayseri'de arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Toprakkale Sokak'ta bulunan müstakil evde, M.Ş. ile arkadaşı Y.B. (55) arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. M.Ş, bıçakla arkadaşını boynundan yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Y.B, yaşamını yitirdi.

Şüpheli M.Ş, gözaltına alındı.