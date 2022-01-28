Son dakika haberleri... Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'taki bir binanın beşinci katında yalnız yaşayan Seyfettin Meral'den (63) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Meral'in cansız bedenini buldu.
Polis incelemesinin ardından ceset, Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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