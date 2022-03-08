Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyette bulunduğu öğrenilen A.T., A.M. ve K.İ.'nin kentte yaşadığını tespit etti. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişinin işlemleri sürüyor.

(Ali Göç/İHA)