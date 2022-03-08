Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

08.03.2022 19:26

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ adına silahlı faaliyette bulunduğu öğrenilen A.T., A.M. ve K.İ.'nin kentte yaşadığını tespit etti. Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu şüpheli 3 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişinin işlemleri sürüyor.

(Ali Göç/İHA)

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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Jandarma, Kayseri, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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