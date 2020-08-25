Son dakika haberleri! Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Gözaltına alınan 6 kişi, haklarında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. - KAYSERİ

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Develi ilçesinde şafak operasyonu yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 08:46

Kaynak: İHA

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