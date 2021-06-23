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Son dakika haberleri | Kayseri'de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kayseri'de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti

23.06.2021 10:12
Son dakika haberleri | Kayseri'de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti, System.String[]

Son dakika haberler: KAYSERİ'de 18'inci yüzyılda yapılan Surp Toros Gregoryan Ermeni Kilisesi, defineciler tarafından tahrip edildi.

KAYSERİ'de 18'inci yüzyılda yapılan Surp Toros Gregoryan Ermeni Kilisesi, defineciler tarafından tahrip edildi. Tarihi kilisede definecilerin kazı yaptığını belirten Tavlusun Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, "Gördüğümüz durum içimizi acıtıyor. Defineciler tarihi dokuya zarar vereceğini hesaplamadan kendi çıkarı doğrultusunda buraları eşiyor" dedi.

Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'nde bulunan Surp Toros Gregoryan Ermeni Kilisesi, 18'inci yüzyılda inşa edildi. Mübadele döneminde mahallede yaşayan Ermenilerin bölgeyi terk etmesiyle tarihi kilise definecilerin hedefi haline geldi. Kilisenin bir odasında defineciler tarafından yaklaşık 2 metre derinlikte çukur açıldı. Kilisenin duvarlarına da sprey boyalarla yazılar yazılarak, zarar verildi. Tahrip edilen kilise, turizme kazandırılmayı bekliyor.

Kilise hakkında bilgi veren Tavlusun Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, "Burası 1800'lü yıllarda yapılmış bir Ermeni kilisesi. Mübadele döneminden önce buradaki Ermeni vatandaşlar bu kiliseyi kullanmış. Mübadele döneminden sonra çevredekilerin kimisi buraya saman doldurmuş, kimisi de buraya zararlar vermiş. Buranın restore edilerek turizme kazandırılması gerekiyor. Çünkü yurt dışından gelen vatandaşlar var. Orada yaşayan insanlar buraya geldiğinde bölgeyi bu şekilde görmek istemiyor. Çoğu yerlerin restorasyonu yapılmışken, bizler Tavlusun bölgemizdeki tarihi yapılarında da aynı şekilde restore edilmesini istiyoruz" diye konuştu.'GÖRDÜĞÜMÜZ DURUM İÇİMİZİ ACITIYOR'Definecilerin bölgeye zarar verdiğini belirten Yılmaz, "Melikgazi Belediyemiz bu konuda duyarlı. Çevre güvenliğini aldılar. Koruma altına almaya çalışıyorlar. Kayseri emniyetimiz bu konuda sık sık denetimlerini yapıyor. Yalnız definecileri tutmak mümkün olmuyor. Hangi tedbiri alırsanız alın defineciler buraya yine zarar veriyor. Gördüğümüz durum içimizi acıtıyor. Bu konuyla ilgili eğer restorasyon çalışması başlarsa definecilerin daha uzak tutulacağına inanıyoruz. Defineciler tarihi dokuya zarar vereceğini hesaplamadan kendi çıkarı doğrultusunda buraları eşiyor. Buralara rastgele zarar veriliyor. Bunlardan kurtulmamız için mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, tarihi kilisenin özel mülk olması nedeniyle restorasyonunun yapılamadığı bildirildi.


Son dakika haberleri | Kayseri'de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti
Son dakika haberleri | Kayseri'de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti
Son dakika haberleri | Kayseri'de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti
Son dakika haberleri | Kayseri'de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti
Son dakika haberleri | Kayseri'de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti
Son dakika haberleri | Kayseri'de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti
Son dakika haberleri | Kayseri'de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti
Son dakika haberleri | Kayseri'de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti
Son dakika haberleri | Kayseri'de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti
Son dakika haberleri | Kayseri'de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti
Son dakika haberleri | Kayseri'de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti
Son dakika haberleri | Kayseri'de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti
Son dakika haberleri | Kayseri'de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti
Son dakika haberleri | Kayseri'de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti

Toros Dağları, Mübadele, Kayseri, Ermeni, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kayseri'de defineciler, tarihi kiliseyi kazarak tahrip etti - Son Dakika


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