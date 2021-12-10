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Son dakika haberleri | Kayseri'de düzenlenen operasyonda 46 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kayseri'de düzenlenen operasyonda 46 tarihi eser ele geçirildi

10.12.2021 22:57
Son dakika haberleri | Kayseri'de düzenlenen operasyonda 46 tarihi eser ele geçirildi

Son dakika haberler: Kayseri'de düzenlenen operasyonda 46 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 46 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri satacağı belirlenen M.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesinde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde, poşete konulmuş 1 heykel, 2 tarihi obje ile Bizans ve Roma dönemlerine ait 43 sikke ele geçirildi.

Son dakika haberleri | Kayseri'de düzenlenen operasyonda 46 tarihi eser ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak Kazı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kayseri'de düzenlenen operasyonda 46 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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