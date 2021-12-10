Kocasinan ilçesinde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde, poşete konulmuş 1 heykel, 2 tarihi obje ile Bizans ve Roma dönemlerine ait 43 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri satacağı belirlenen M.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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