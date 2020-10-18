Son dakika haberleri... Kayseri'de elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Durmuş Nazlı idaresindeki 40 DF 067 plakalı otomobil, Eğribucak Mahallesi Kayseri Caddesi'de kontrolden çıkarak refüjdeki beton elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü Nazlı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
- Kaynak: AA
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