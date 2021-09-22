Son dakika haberleri... Kayseri'de FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika

KAYSERİ'de terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda haklarında arama kararı bulunan 1'i kadın 5 şüphelinin gaybubet evlerinde saklandıkları belirlendi. Şüpheliler evlere düzenlenen operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramada polis telsizi ve sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.