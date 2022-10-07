6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Y.E.A. (16) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Kaynak: AA

Kocasinan, Kick Boks, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Kayseri'de genç kick boksçuyu bıçakla öldüren sanığa 12 yıl hapis - Son Dakika

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