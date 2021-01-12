Son dakika haberleri! Kayseri'de HTŞ terör örgütü üyesi 3 kardeşe 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kayseri'de HTŞ terör örgütü üyesi 3 kardeşe 6 yıl 3 ay hapis cezası
12.01.2021 12:47
Son dakika habere göre Kayseri'de HTŞ terör örgütü üyesi 3 kardeşe 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri'de HTŞ terör örgütü üyesi 3 kardeşe 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kayseri'de HTŞ terör örgütü üyesi A.H., S.H. ve A.M.B.H. isimli 3 kardeş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme salonunda hazır bulunan A.H., S.H. ve A.M.B.H. kardeşler yaptıkları savunmalarında terör örgütüne üye olmadıklarını belirterek beraatlarını istedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 sanığa da 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.
(Mükremin Kaya/İHA)
Son Dakika Leipzig'ten Sörloth için takımda kalma mesajı: Attığı gol, ileride atacaklarının habercisi Önce kayıt, sonra aşı! Korona aşısı için kayıtlar "Aşıla" mobil uygulaması üzerinden yapılacak Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı Korona hayatlarını değiştirdi! Sağlıklı beslenmek isterken kendi işlerinin patronu oldular Bursa'da iş insanına akılalmaz tuzak: Patlayan lastiğini değiştirirken 1 milyon 600 bin TL'sini çaldılar Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, eroinle yakalanıp tutuklanmadan önce bıçaklı kavgaya karışmış 90 saatlik kayıtlar incelendi! Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi Kapkaç dehşeti kamerada! Kendisini takip eden genç, Afrika uyruklu kadına bina girişinde kabusu yaşattı