Son dakika haberleri! Kayseri'de HTŞ terör örgütü üyesi 3 kardeşe 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de HTŞ terör örgütü üyesi 3 kardeşe 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de HTŞ terör örgütü üyesi A.H., S.H. ve A.M.B.H. isimli 3 kardeş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme salonunda hazır bulunan A.H., S.H. ve A.M.B.H. kardeşler yaptıkları savunmalarında terör örgütüne üye olmadıklarını belirterek beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 sanığa da 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

(Mükremin Kaya/İHA)