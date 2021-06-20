Kayseri'de silahlı kavgada yaralanan Suriye uyruklu 5 kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde Suriye uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda Ö.T, M.T. ve M.B. tüfekle, H.T. ve A.T. sopayla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen M.T, B.T. ve A.T'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Kayseri'de iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika