Son dakika haberleri... Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü mensubu 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü mensubu 9 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü mensubu 9 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, terör örgütü mensubu oldukları tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör ile Mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerde IŞİD, DHPK-C ve FETÖ/PDY terör örgütü suçlarından 9 olayda, 9 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Tespit edilen 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda, 15'i "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak/Bulundurmak/Kullanmak", 2'si mali suç, 3'ü 5015 sayılı Kanuna Muhalefet, 5'i 5307 sayılı Kanuna Muhalefet, 1' Kültür ve Tabiat Varlığı Kanununa Muhalefet, 4'ü izinsiz kazı yapmak olmak üzere 30 olayda, toplam 53 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca ekipler tarafından icra edilen kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yürütülen operasyonlarda ise 32 adet sikke ve tarihi obje, 23 kök kenevir, 949 gram kubar esrar, 5 gram toz esrar, 80 gram metamfetamin, 88 adet sentetik hap, 23 gram kenevir tohumu, 96 paket kaçak sigara, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet dedektör, 1 adet sahte çek, 148 bin 980 TL, 4 bin Euro, 43 adet muhtelif kazı malzemesi, 500 gram potasyum klorat (kaçak kazı olayında kullanılan) ve 4 adet elektriksiz fünye ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü faaliyetlerde 17'si evden, 11'i bağ ve bahçeden, 7'si enerji ve nakil kablodan, 2'si işyerinden, 2'si kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, 2'si motosiklet, 5'i dolandırıcılık olmak üzere 46 olayda toplam 34 şüpheli yakalanırken, 50 kasten yaralama olayında yakalanan 133 şüpheli de adli makamlara sevk edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kayseri, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütü mensubu 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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