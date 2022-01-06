Kayseri Jandarma Komutanlığının 2021 yılındaki asayiş olaylarına ilişkin istatistik yayımlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, "terör, kasten yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu, kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan 2 bin 938 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 158'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çeşitli suçlardan haklarında yakalama ve arama kararı bulunan 2 bin 864 zanlı da yakalandı. Ayrıca, kayıp 87 kişiden 75'i bulunarak ailelerine teslim edildi.

Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 88 aile hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gerekli denetimler yapıldı.

Ayrıca, Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında yapılan 127 bin 91 sorgulamada arama kaydı bulunan 208 kişi yakalandı. Kontrolü yapılan 56 bin 947 araçtan 561'i trafikten men edilirken, 2 bin 546 araca da idari para cezası uygulandı.