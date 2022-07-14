Turistik yerler ile mesire alanlarında görev yapan timler, Erciyes Dağı ve Soğanlı Vadisi gibi alanlarda faaliyetlerini devam ettiriyor.

İl Jandarma Komutanlığında görevli güven timleri, Melikgazi ve Yeşilhisar ilçelerinde, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim yaptı.

Kaynak: AA

Yeşilhisar, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Kayseri'de jandarmanın güven timleri görev başında - Son Dakika

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