Son dakika haberleri! Kayseri'de kaçak sigara ve sahte içki operasyonu: 7 gözaltı

KAYSERİ'de, kaçak sigara ve sahte içki ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 400 litre etil alkol, 150 şişe sahte alkol yapımında kullanılan anason ve aroma, 10 litre el yapımı rakı ile 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ve sahte içki ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 100 polisin katılımı ile 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda; sahte alkol hazırlamak için kullanılan 400 litre etil alkol, 150 şişe sahte alkol yapımında kullanılan anason ve aroma, 10 litre el yapımı rakı, 250 paket kaçak sigara ile 10 bin cinsel içerikli ürün, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 75 adet fişek ve 10 gram uyuşturucu ele geçirildi. Kaçak sigara ve sahte içki ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli ise gözaltına alındı.