Son dakika haberleri: 5'i çocuk 7 kişi karbonmonoksitten zehirlendi - Son Dakika

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri gerekçesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişiden biri yaşamını yitirdi.

Kocasinan İlçesi Şeker Tepeevler Mahallesi'nde müstakil bir evde yaşayan Doğu Türkistan uyruklu Ali Muhammed, eşi Şehide Muhammed, çocukları Muhsine (4) ve Meryem (2), misafir olarak eve gelen yeğenleri Munise Abdurrahman (6), Ayşe Abdurrahman (5) ile Muhlise Abdurrahman (5), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Komşularının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, 7 kişiyi Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Munise Abdurrahman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.