Son dakika haberleri... Kayseri'de kiralık araçla polisten kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kayseri'de kiralık araçla polisten kaçan şüpheli yakalandı

07.04.2022 16:12
Son dakika haberleri... Kayseri'de kiralık araçla polisten kaçan şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kiralık araçla kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kiralık araçla kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde seyir halindeki 38 AEU 982 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı.

Kovalamaca sırasında iki araca çarpıp uzaklaşan şüpheli, Hastane Caddesi'nde kiralık olduğu öğrenilen aracı bırakıp kaçtı.

Ekipler, araç kiralama firmasından kimliğini ve bir suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirledikleri M.S'yi kent merkezinde bir adreste gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri... Kayseri'de kiralık araçla polisten kaçan şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri... Kayseri'de kiralık araçla polisten kaçan şüpheli yakalandı

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Kayseri, Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kayseri'de kiralık araçla polisten kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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