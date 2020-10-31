Son dakika haberleri! Kayseri'de otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kayseri'de otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü
31.10.2020 10:48
Son dakika gündem haberi... KAYSERİ'de kontrolden çıkıp köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Muhammed Akdağ (22), hayatını kaybetti.
KAYSERİ'de kontrolden çıkıp köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Muhammed Akdağ (22), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Sivas Bulvarı Mimarsinan kavşağında meydana geldi. Muhammed Akdağ yönetimindeki 58 AEE 247 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Mimarsinan köprüsünün ayağına çarptı. Kazada sürücü Akdağ, hayatını kaybetti. Akdağ'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Son Dakika İzmir'deki depremde yeni binalar da yıkıldı! Vatandaşlar hesap sorulmasını istiyor Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın görevine son verildi Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi İzmir'den güzel haberler de geliyor! Hülya teyze, 17 saat kaldığı enkazdan yürüyerek çıktı Ünlü isimler, Türkiye'yi ayağa kaldıran İzmir depreminin ardından sessiz kalamadı İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Yakınları, Kulalı anne-kızın enkaz altında olduğunu sosyal medya hesaplarından paylaştı