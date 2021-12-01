Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

KAYSERİ'de 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya çalışan 2 kişi, polisin takibiyle yakalandı. Otomobilde bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği bir otomobili takibe aldı. Ekiplerin, Kocasinan Bulvarında durdurmaya çalıştığı otomobildeki 2 kişi, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren takip sonucu otomobilin sürücüsü Melikgazi ilçesi Nişan Sokakta kaza yaptı. Polis, sürücü Ş.A.C. ile yanındaki O.C.'yi yakaladı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.