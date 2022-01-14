Kayseri'de polis ekipleri sokak hayvanlarına yem ve mama bıraktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.
Ekipler, hayvanların yiyecek bulmakta zorlanabileceği bölgelerde, belirli noktalara yem bıraktı.
Hayvanların aç kalmaması için yemleme çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Kayseri'de polislerden sokak hayvanlarına yiyecek desteği - Son Dakika