Son dakika haberleri | Kayseri'de Sağlık Bakanlığı ekipleri filyasyon çalışmalarını denetledi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kayseri'de Sağlık Bakanlığı ekipleri filyasyon çalışmalarını denetledi

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de Sağlık Bakanlığı'ndan gelen heyet, kentteki filyasyon çalışmalarını gözlemledi.

Son dakika haberleri | Kayseri'de Sağlık Bakanlığı ekipleri filyasyon çalışmalarını denetledi, System.String[]

Kayseri'de Sağlık Bakanlığı'ndan gelen heyet, kentteki filyasyon çalışmalarını gözlemledi.

Kayseri'deki filyasyon çalışmalarını takip etmek için kente gelen Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Muhammet Çömçe ile Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanı Halil Şen, merkezde hizmet veren İlçe Sağlık Müdürlüklerini ziyaret ederek, filyasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ekip, Göçmen Sağlığı Merkezinde verilen hizmetleri de yerinde inceledi.

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Çömçe, Kayseri'de filyasyon çalışmalarını yerinde görme ve değerlendirme imkanı bulduklarını söyledi.

Bu mücadelede en çok önemsedikleri konunun filyasyon çalışmaları olduğunu belirten Çömçe, "Kayseri'de de bu çalışmanın özverili ve başarılı bir şekilde yürütüldüğünü gördük. Bu çalışmalarda vatandaşlarımızın ekiplerimize yardımcı olmalarını ve temasta bulundukları kişileri gizlemeden virüsle mücadelemizde bize destek vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de bakanlıktan gelen ekibe Kayseri'de filyasyon çalışmalarının kaç kişilik ekiple yürütüldüğü, neler yapıldığı ve çalışmalarda elde edilen istatistikler hakkında bilgi vererek değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Bu mücadelenin olmazsa olmazı maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın önemine de değinen Benli, şunları kaydetti:

"Kurallara uyarak, hem sağlık personelimizin yükünü azaltmış oluruz hem de sevdiklerimizin virüsten etkili bir şekilde korunmasını sağlarız. Ayrıca filyasyon çalışmaları sırasında temaslı bilgilerinin pozitif hastalarımız tarafından gizlendiğini duyuyoruz. Bu bilgiler koronavirüsle olan mücadelemizde çok önemli ve eksiksiz olarak ekiplerimize verilmesi gerekmektedir. Bu konuda hastalarımızı sağduyulu olmaya çağırıyorum."

Sağlık Bakanlığı'ndan gelen heyete İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli'nin yanı sıra, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç ve Başkan Yardımcısı Hacı Bedir de eşlik etti.

Sağlık Bakanlığı, Kayseri, Hukuk, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 11:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kayseri'de Sağlık Bakanlığı ekipleri filyasyon çalışmalarını denetledi - Son Dakika

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