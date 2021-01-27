Örenşehir Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Zekeriya K. (32) ile Ahmet Ç. ve Hakkı Bilal Ö. tartıştı.

2 milyonluk altını gasbetmeye çalışan zanlılardan pes dedirten sözler: Büyük paraydı ama olmadı işte

Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım