Kayseri'nin İncesu ilçesinde silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Örenşehir Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Zekeriya K. (32) ile Ahmet Ç. ve Hakkı Bilal Ö. tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Zekeriya K. silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.
Jandarma, Ahmet Ç. ve Hakkı Bilal Ö'yü gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika