Son dakika haberleri! Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

28.03.2022 11:43
Son dakika haberleri! Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika haberler... Kayseri'de silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'de silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Melikgazi ilçesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'ndaki rezidansa zorla girmek istediği ileri sürülen A.V. ile görevli A.G. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.V, silahla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.V, ambulansla hastaneye kaldırıldı, A.G. gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Kayseri, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
11:36 Böbrek ve akciğer hastalıklarına iyi geliyor! 'Profesör doktor' lakaplı otun fiyatı cep yakıyor
11:32 Burdur'da oynanan maçta futbolcuyu hastanelik olana kadar dövdüler
11:32 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
11:09 Rusya lideri Putin'den işgal tehdidi! Yıllar önce 5 AB ülkesini de listeye yazmış
11:05 Davayı kazanan 13 hakeme görev verilmeyecek!
11:04 Çanakkale Köprüsü'nü yapan ortaklardan CHP'li patrondan Kılıçdaroğlu'na cevap: Solcuyum diyerek solcu olunmuyor
11:02 Gram altının fiyatı yeni haftaya 922 lira seviyesinden işlem görerek başladı!
11:00 Bitcoin 2022'nin en yüksek seviyesini gördü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 11:49:19. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement