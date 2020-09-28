Son dakika haber: Kayseri'de sosyal medyada terör örgütünü öven şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Kayseri'de sosyal medyada terör örgütünü öven şahıs gözaltına alındı

6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesinde operasyon düzenlendi

KAYSERİ - Kayseri'de polis tarafından 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesinde düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünü destekleyici ve övücü şekilde propagandasını yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesinde PKK/KCK, PYD/ YPG terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütünü destekleyici ve övücü şekilde propagandasını yaptığı tespit edilen M.V. yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından M.V.'nin evinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale el konuldu.