Son dakika haber: Kayseri'de sosyal medyada terör örgütünü öven şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Kayseri'de sosyal medyada terör örgütünü öven şahıs gözaltına alındı
6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesinde operasyon düzenlendi
KAYSERİ - Kayseri'de polis tarafından 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesinde düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünü destekleyici ve övücü şekilde propagandasını yapan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesinde PKK/KCK, PYD/ YPG terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütünü destekleyici ve övücü şekilde propagandasını yaptığı tespit edilen M.V. yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından M.V.'nin evinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 20:35 - Kaynak: İHA
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