Sosyal medyadan terör propagandası yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'de önceki gün sosyal medyadan PYD/PKK propagandası yaptığı iddia edilen M.V. yakalanmıştı. Zanlının adresindeki aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, dijital materyallere el konulmuştu.

Kayseri 'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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