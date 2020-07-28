Kayseri'de su faturalarının son dönemde yüksek geldiği iddiası üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kayseri'nin de içinde olduğu 30 büyükşehir belediyesinin su idarelerinde salgının yayılma riskinin en aza indirilebilmesi amacıyla nisan, mayıs ve haziran aylarında yerinde sayaç okuması yapılmadığı hatırlatıldı.

Abonelerin salgın dönemlerinde temizlik ve hijyene verdiği önemden dolayı su tüketimlerinin önceki dönemlere göre çok arttığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Abonelerimizin su tüketimlerine ait tahakkukların birikerek ileriki dönemlerde ödeme zorluğu yaşanmaması için abonenin aylık ortalama tüketimleri baz alınarak kıyas fatura tahakkuk ettirilmiştir. Abone bilgileri güncel olan vatandaşlarımıza bilgilendirme SMS ile yapılarak fazla veya eksik tüketimler için ilk sayaç okuma işlemiyle düzenlenecek olan faturada mahsuplaşma yapılacağı hususu belirtilmiştir. Bu durumdan haberi olamayan vatandaşlarımıza giden 3-3,5 aylık fatura yüksek gözükmektedir. Dileyen vatandaşlarımız gecikme ücreti alınmaksızın 3 ay içerinde istedikleri zaman faturalarını ödeyebilirler. KASKİ olarak manevi değerleri maddi kaygıların önünde tutarak, şehrimize modern alt yapımızla bu zorlu pandemi sürecinde ve sonrasında da hizmet etmeye devam edeceğiz."