Son dakika haberleri... Kayseri'de tarla günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kayseri'de tarla günü etkinliği düzenlendi

Son dakika haberlerine göre Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin kullanılamayacak alanların bile değerlendirilmesi gerektiğinin önemini ortaya çıkardığını belirtti.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin kullanılamayacak alanların bile değerlendirilmesi gerektiğinin önemini ortaya çıkardığını belirtti.

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor

Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Talas ilçesi Çatakdere Mahallesi'nde tarla günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, önceki yıllarda nadasa bırakılan yaklaşık 30 dönümlük tarla değerlendirilerek ekilen yem bezelyesi ve Macar fiği hasat edildi.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaba yem ihtiyacının karşılanması ve çiftçileri bilinçlendirmek için farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda tarla günü etkinliği düzenlediklerini belirten Şahin, nadasa bırakılacak alanlarda yetiştirilebilecek en iyi ürünlerin başında yem bezelyesi ve Macar fiğinin geldiğini aktardı.

Bu ürünlerin protein ve vitamin açısından faydalı olduğunu dile getiren Şahin, "Nadasa bırakılan her metrekarenin ekonomiye kazandırılması lazım. Çiftçiler bu ürünleri hayvanlarına yedirdikleri zaman farkı görecekler. Önümüzdeki süreçte ortak çalışma kapsamında çiftçilere yem bitkisi desteği yapılacak." diye konuştu.

"Gelecek için umut veren bir çalışma"

TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz ise pandemi süreci ile üretimin ne kadar kutsal ve önemli olduğunun farkına varıldığına dikkati çekti.

İthalat düşüncesinin yanlış olduğunun anlaşıldığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs süreci kullanılamayacak alanların bile mutlaka değerlendirilmesi gerektiğinin önemini ortaya kondu. Hayvancılığın gelişmesi için ihtiyaç duyulan kaba yem açığının karşılanması amacıyla burada bir çalışma yapıldı. Gelecek için umut veren bir çalışma. Hayvancılığın gelişmesi, gelecek neslin gıda ihtiyacı, tohumculuk için atılmış önemli bir adım. İnşallah bu çalışmalar artarak devam eder."

Talas Belediyesi Başkan Vekili Murat İlhan da hayvancılık ve tarım konusunda çeşitli çalışmalarının olduğunu, banyolu koyun kırpma, taş toplama ve kompost karışım makinesinin çiftçinin hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Ahmet Yılmaz, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:53 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Kayseri'de tarla günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

17:14 1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor 16:58 Borsadaki şirketlerin toplam değeri 1 trilyon 331 milyar lira! Zirvede Koç Holding var 16:50 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 16:01 Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı 15:24 Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor 14:55 Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor 14:25 12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 12:06 "Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi 11:36 Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda 11:12 Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldıran teklif Meclis'te kabul edildi
23:01
Köpeğiyle fotoğraf çektiren sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın bacak kasları dikkat çekti
22:24
İstanbul Valiliği sağanak sonrası oluşan hasarın bilançosunu paylaştı
22:03
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
21:48
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
21:47
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
21:38
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
21:22
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
21:22
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 23:19:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Kayseri'de tarla günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]