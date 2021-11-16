Son dakika haberleri: Kayseri'de tartıştığı kızını bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

Kayseri'nin Talas ilçesinde tartıştığı kızını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, kızı Ş.T'yi (40) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan B.K'nin (63) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Tablakaya Mahallesi'nde yaşayan baba ile kızı arasında, dün, yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba B.K'nin bıçakladığı kızı Ş.T. olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Şüpheli B.K. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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