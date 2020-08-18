Son dakika haberleri... Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri- Ankara yolu Himmetdede mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 05 LN 152, 38 ABJ 740 ve 06 BAE 703 plakalı otomobiller çarpıştı. Kaza nedeniyle Kayseri-Ankara karayolu trafiğe kapanırken, kazada 43 yaşındaki İbrahim Aygün hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Kayseri'deki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili işlem başlatıldı. - KAYSERİ