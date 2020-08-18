Son dakika haberleri... Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla Kayseri'deki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Edinilen bilgiye göre Kayseri- Ankara yolu Himmetdede mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 05 LN 152, 38 ABJ 740 ve 06 BAE 703 plakalı otomobiller çarpıştı. Kaza nedeniyle Kayseri-Ankara karayolu trafiğe kapanırken, kazada 43 yaşındaki İbrahim Aygün hayatını kaybetti.

Kayseri 'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 11:40

Kaynak: İHA

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