Son dakika haberleri... Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.B. yönetimindeki 34 UD 7005 plakalı otomobil, Kayseri- Ankara kara yolunun 35'inci kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu refüje çarparak kaza yaptı.
Kazada sürücü H.B. ile araçta bulunan R.B, S.B, M.E.B. ve S.B. yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 14:39 - Kaynak: AA
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