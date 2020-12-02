Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

02.12.2020 10:33
Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 185 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca, 2 bıçak, kama ile kullanıma hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı - Son Dakika


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