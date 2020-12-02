Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında 3 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 185 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca, 2 bıçak, kama ile kullanıma hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı - Son Dakika