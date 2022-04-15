Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

15.04.2022 13:59
Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberi: Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Evi tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler arama yaptı. Yapılan aramada, 13.60 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişiye 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 1 kişi de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Bakan Nebati'den dikkat çeken döviz ve enflasyon açıklaması: Bu işin üstesinden de geleceğiz
15:25 Ukrayna ordusunun vurduğu Rus kruvazörü hakkında bomba iddia: Nükleer savaş başlığı taşıyor olabilir
15:22 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! Çiftçilere 3,5 milyar liralık tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor
15:09 Mahkeme kararını verdi! Osman Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek
15:08 Osmanlı sultanlarının sofrasından eksik etmediği eşsiz tatlı! Sırrı gül suyunda saklı
15:08 86 yıl sonra açılan Ayasofya Fatih Medresesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek parti zihniyetinin faturası kabarıktır
15:05 Nuri Şahin'i hoca adayı ilan eden Galatasaray'a şaşırtan cevap
14:53 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik'ten, Adalet Bakanı Bozdağ'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Kanuni ama ahlaki değil!
14:53 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'i gören Helin ne yapacak?
14:44 Cem Yılmaz Erşan Kuneri dizisiyle ekranlara dönüyor! Yayın tarihi 13 Mayıs
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 15:44:36. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement