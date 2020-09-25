Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi: Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Kocasinan, Melikgazi ve Bünyan ilçelerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Kocasinan, Melikgazi ve Bünyan ilçelerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Kocasinan İlçesinde D.A. ve M.A.C.'nin evlerinde yapılan aramada; 63 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Melikgazi İlçesinde, A.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada; 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Bünyan İlçesinde ise E.G.'nin üzerinde yapılan aramada ise 71 gram kubar esrar ele geçirilirken olaylarla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Uyuşturucu, Melikgazi, Jandarma, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 09:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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