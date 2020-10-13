Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen F.Y'yi takibe aldı.
Bir süre sonra belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar esrar ele geçirildi.
Operasyonda, F.Y, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 kişiye de uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.
- Kaynak: AA
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